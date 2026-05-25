Crvena zvezda zatečena zahtevom Partizana pred F4 KLS: Nećemo to dozvoliti!

U Crvenoj zvezdi kažu da su zatečeni zahtevom Partizana da mimo propozicija takmičenja zameni stranca pred Fajnal-for u Nišu.

Nadaju se da tako nešto neće biti ni razmatrano u rukovodstvu Košarkaške lige Srbije. „Malo je reći da smo zatečeni zahtevom Partizana. Izgleda da bi neki da menjaju pravila onako kako samo njima odgovara…“, rečeno je Sport klubu u crveno-belom taboru. „Pravila su jasna, zamena nije dozvoljena, niti će Crvena zvezda tako nešto dozvoliti“. Crno-beli su nakon povrede Šejka Miltona podneli zahtev KLS-u za zamenu jednog od četvorice stranih igrača na koje imaju pravo.