Pun kamion se zabio u kuću: Muškarac poginuo u jezivom sudaru kada je teretnjak izgubio kontrolu, vozač teško povređen, za dlaku izbegnuta veća tragedija

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu kod Kragujevca, kamion natovaren drvima izgubio je kontrolu, sleteo sa puta i udario u stambeni objekat, pri čemu je jedna osoba izgubila život, dok je vozač zadobio teške povrede i nalazi se na lečenju.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 17 časova u kragujevačkom selu Velike Pčelice stradao je muškarac, kada je kamion natovaren drvima izleteo sa kolovoza, probio zaštitnu ogradu i završio u stambenom objektu. U vozilu se nalazio kao suvozač, dok je vozač kamiona zadobio teške telesne povrede. On je nakon intervencije Hitne pomoći hitno prebačen u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde mu se ukazuje medicinska pomoć. Na teren su odmah