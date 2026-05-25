Srbi sve više troše u inostranstvu: Deficit u turizmu skočio na skoro pola milijarde evra

Srbija na početku ove godine beleži rast dolazaka i noćenja turista, ali prihodi od turizma padaju dok potrošnja domaćih turista u inostranstvu raste, pa se deficit u razmeni turističkih usluga sa svetom sve više produbljuje.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj dolazaka turista od januara do aprila bio je veći za 7,8 odsto, dok je broj noćenja porastao za 6,5 procenata. Domaći turisti ostvarili su 8,2 odsto više dolazaka, a strani 7,3 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, preliminarni podaci Narodne banke Srbije pokazuju da su strani gosti u Srbiji u prva tri meseca ove godine potrošili 589 miliona evra, što je manje u odnosu na 626 miliona evra