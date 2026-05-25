Strašan prizor između Srbobrana i Bečeja: Dačija uletela u jarak, hitno reagovali spasioci

Između Srbobrana i Bečeja jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo vozilo marke "dačia".

Kako se može videti na snimku koji je objavljen, automobil je iz nepoznatih razloga skrenuo sa glavnog puta i završio u obližnjem jarku, uletevši među šipražje i žbunje. Na lice mesta su odmah izašli vatrogasci i Hitna pomoć, prenosi stranica 192.rs. Prema prvim informacijama, Hitna pomoć je prevezla povređene u bolnicu, a na svu sreću, u ovoj nesreći nema teže povređenih osoba. Telegraf.rs