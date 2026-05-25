Zvezda pojačana pred Fajnal-for KLS: Miljenović se oporavio od povrede

Pred početak polufinala domaćeg prvenstva dobre vesti stigle su za Crvenu zvezdu, pošto se Stefan Miljenović oporavio od povrede i ponovo trenira sa ekipom.

Kako prenosi Meridian Sport, srpski košarkaš je propustio kompletan plej-of ABA lige, ali će sada biti na raspolaganju stručnom štabu pred završnicu KLS. Njegov povratak dodatno dobija na značaju zbog činjenice da Kodi Miler-Mekintajer nije prijavljen za domaće prvenstvo, pa će Miljenović praktično biti jedini klasični plejmejker u timu crveno-belih. Od stranih košarkaša za KLS prijavljeni su Semi Odželej, Tajson Karter, Džordan Nvora i Džered Batler. Ekipa će u