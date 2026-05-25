Novak posle pobede na Rolan Garosu: Bilo je komplikovano, ali sam pobedio

Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspešno je startovao na Rolan Garosu, pošto je večeras savladao Francuza Đovanija Petši-Perikara rezultatom 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Posle meča, srpski teniser se kako protokol nalaže, obratio preko mikrofona prisutnima na stadionu, zahvaljujući se na dobroj atmosferi tokom meča. "Dobro veče svima, dobro veče Rolan Garose! Hvala vam pre svega na dolasku ovde i na ovoj divnoj atmosferi koju ste priredili. Zaista smo ovde demonstrirali mngo emocija, meni su emocije pomešane na kraju krajeva. Pre nego što kažem išta drugo želim da kažem nekoliko reči o ovom sjajnom momku. Ovo je prvi put da igramo.