Oglasio se Urgentni centar: Pregledan 21 pacijent povređen u nesreći na Dorćolu, svi stabilno

U Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije pregledan je ukupno 21 pacijent povređen u saobraćajnoj nesreći kada je tramvaj iskliznuo iz šina u Beogradu i svi su stabilnog opšteg stanja, saopšteno je iz UKCS.

Kako se navodi, nakon urađene dijagnostike, na daljem lečenju na ortopediji UKCS zadržan je jedan pacijent. Na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove na Dorćolu jutros u 9.20 sati tramvaj je iskočio iz šina i zaustavio se udarivši u zgradu. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hitan tehnički pregled tramvaja .