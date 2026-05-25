Više opština Zapadne Srbije bez vode zbog kvara na cevovodu, vanredna situacija u Čačku i Gornjem Milanovcu

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija, RTS,
Kvar na regionalnom vodosistemu "Rzav" dogodio se u mestu Gorobilje, gde je pukla glavna cev, zbog čega su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca.

U Čačku i Gornjem Milanovcu je proglašena vanredna situacija, a gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih deset dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu iz sistema za vodosnadbevanja "Rzav" za piće. U JKP "Rzav" Arilje potvrdili su da je reč o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika, te da su ekipe odmah izašle na teren, kao i da uveliko rade na trajnom rešavanju problema da bi se vodosnabdevanje što pre normalizovalo.
