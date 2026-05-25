Drastičan rast u Zbiljićevim firmama od ulaska Mađara: Za Forbes Srbija odgovaraju da li će promena vlasti u Budimpešti uticati na planove

Sticanje većinskog udela od 60 odsto u srpskim firmama Energotehnika Južna Bačka i Elektromontaža Kraljevo, mađarska državna kompanija MVM označila je kao „važan korak u širenju prisustva i portfolija MVM grupe u Srbiji“.

To je pisalo u njihovom saopštenju iz septembra prošle godine, nakon što je ova transakcija sprovedena. Istakli su tom prilikom i da je „jačanje pozicije na srpskom energetskom tržištu jedan od ključnih ciljeva MVM grupe u regionu“. Srbija za njih ima stateški značaj jer pruža ulaznu tačku za dalje širenje na druge zemlje Balkana. Pomenute dve firme već četiri godine nisu u stoodstotnom vlasništvu biznismena Dragoljuba Zbiljića, odnosno njegove Maneks grupe.