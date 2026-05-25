Bruka u Kragujevcu: Huligani tukli igrače Radničkog posle opstanka u ligi

Fudbaleri FK Radničkog 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije nakon remija protiv FK Javor Ivanjica rezultatom 2:2 na stadionu „Čika Dača“, ali je kraj utakmice obeležio ozbiljan incident i upad huligana na teren.

Domaći tim poveo je preko Simovića, ali je situaciju dodatno zakomplikovao crveni karton Saliju, nakon čega su Radonjić i Sise doneli preokret gostima. U jednom trenutku Radnički je bio ispod crte za opstanak, pošto je FK TSC izjednačio protiv FK IMT, ali je Balde golom u 67. minutu doneo dragocen bod Kragujevčanima. Trener Radničkog Slavko Matić nakon utakmice istakao je da je ponosan na ostvareni cilj, ali nije krio razočaranje zbog ponašanja dela navijača. –