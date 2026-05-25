Opstanak u Superligi obeležio NAPAD NAVIJAČA NA FUDBALERE “Radničkog 1923”, Matić najavio ODLAZAK

Opstanak Fudbalskog kluba “Radnički 1923” u Superligi Srbije obeležio je i napad pojedinih navijača na kragujevačke fudbalere, kao i najava šefa stručnog štaba Slavka Matića da odlazi iz kluba.

Grupa maskiranih navijača je sinoć utrčala na teren nakon utakmice poslednjeg kola plej-auta Superlige Srbije, između “Radničkog 1923” i “Javora”, koja je završena rezultatom 2:2. Oni su napali fudbalere “Radničkog 1923”, prema kojima su poletele i dve upaljene baklje. Policija je intervenisala, a navijači su se potom razbežali. Taj incident je prokomentarisao i šef stručnog štaba “Radničkog 1923” Slavko Matić, pored toga što je rekao da je ostvaren cilj i najavio