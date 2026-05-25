Vučić: Srećan zbog rezultata sastanaka sa Sijem,otvorena vrata za nastavak saradnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je srećan zbog rezultata koji su ostvareni tokom sastanaka sa predsednikom Kine Si Đinpingom, izrazio uverenje da su širom otvorena vrata za uspešan nastavak saradnje i dodao da je stvoreno mnogo prilika za Srbiju i novih poslova za građane Srbije.

Foto: Tingshu Wang, Pool Photo via AP Vučić je na kraju drugog dana višednevne posete Kini, tokom kojeg je sa predsednikom Sijem razgovarao na sastanku u širem formatu, ali i na tet-a-tet sastanku, kazao da je ponosan na Srbiju i lično srećan zbog rezultata sastanaka. „Verujem da su nam širom otvorena vrata iz onoga što sam razgovarao sa predsednikom Sijem za uspešan nastavak saradnje, jer mi smo ovde pre svega došli zbog interesa građana Srbije i zbog toga da za