Direktorica škole potvrdila pronalazak bombi, sumnja se da potiču iz vremena NATO bombardovanja

Radmila Petković, v.d. direktora škole „Branko Radičević“ u Boru, potvrdila je danas za sajt Za media da su u toj školi zaista pronađene bombe i pretpostavlja da su one zaostale iz 1999. godine kada su tokom bombardovanja u protorijama škole boravili pripadnici Vojske Srbije.

Osim bombi,u školi su pronađena i sanitetska nosila. Kako je nezvanično ranije danas saznao portal Newsmax Balkans, u školi „Branko Radičević“ pronađene su dve ručne bombe, zbog čega je hitno evakuisano oko 500 učenika iz tri škole koje se nalaze u okviru istog školskog centra. Prema prvim informacijama, Policijska uprava Bor prijavila je da su eksplozivne naprave pronađene u školi u Ulici Moše Pijade broj 31, nakon čega su Kontradiverzione jedinice odmah