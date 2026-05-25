Prosečna plata u Leskovcu, Prokuplju i Vranju za 60 hiljada manja od zarade u Beogradu

Prosečna neto plata u martu 2026. godine u Srbiji je bila 121.650 dinara, a medijalna, odnosno ona koju prima do 50% zaposlenih iznosila je 92.753 dinara, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Najviši prosek na jugu zabeležen je u Pirotu i Nišu gde je, bar prema statistici, prosečna zarada bila oko 115 hiljada dinara. Drugi veći gradovi na jugu – Leskovac, Prokuplje i Vranje, nemaju prosek iznad 100 hiljada i „udaljeni“ su za oko 60 hiljada dinara u odnosu na prosečnu platu koja se prima u Beogradu. Jedino mesto na jugu koje ima veću prosečnu platu od republičke je niška opština Medijana sa prosekom od oko 130 hiljada dinara, dok su najniža primanja na