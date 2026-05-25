Tuča i pucnji u centru Prokuplja, policija na terenu

Nešto posle 11:15 sati u pešačkoj zoni u centru Prokuplja došlo je do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba najverovatnije između dvojice muškaraca, nakon čega se, prema rečima očevidaca, čuo i pucanj iz oružja za koje se sumnja da je gasni pištolj.

Iz policije je potvrđeno da je slučaj prijavljen i da su u toku provere svih okolnosti ovog događaja. Prema nezvaničnim informacijama sa lica mesta, jedan od učesnika sukoba nakon pucnja ostao je da leži na zemlji, dok je drugi muškarac pokušao da pobegne kroz pešačku zonu. Očevici tvrde da je bilo krvi i da je u ruci nosio predmet koji je ličio na pištolj. Na mestu incidenta ubrzo su stigle policijske patrole i ekipa Hitne pomoći, a deo centra grada je pod