Fudbal: Matić odlazi neporažen, Radnički ostaje u Super ligi

Radnički 1923 je uspeo da opstane u Mocart Bet Super ligi Srbije, ali put do tog cilja bio je daleko od lakog.

Ovo je verovatno najturbulentnija sezona u istoriji kluba iz Kragujevca — od igranja u Evropi, preko odlaska najboljeg trenera u istoriji kluba, smrti novog trenera, prodaje igrača, do smene trenera za trenerom. U jednom trenutku Radnički je bio ispod crte, ali je opstao zahvaljujući golu Baldea i karakteru ekipe koja je sa deset igrača preokrenula rezultat. Šef stručnog štaba Slavko Matić, poručio je da odlazi neporažen. Matić je nakon utakmice izrazio