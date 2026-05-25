Auto pokosio dve žene sa decom: Užas u Zenici, hitno prevezeni u bolnicu

Prava drama, nalik scenama iz filmova strave i užasa, odigrala se večeras u zeničkom naselju Crkvice - vozilo bez vozača povredilo je čak četvoro ljudi.

Prema prvim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, automobil koji je bio bez vozača, iz za sada nepoznatih razloga, sam se pokrenuo. Vozilo je skrenulo s puta, izletelo na trotoar i pokosilo dve žene i dvoje maloletne dece koji su tuda prolazili, prenosi Avaz. Na lice mesta odmah su stigle policija i Hitna pomoć i pružili pomoć povređenima, a zatim ih prevezli u Kantonalnu bolnicu Zenica. Policija je blokirala područje i