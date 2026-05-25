"Opet, je li?!" Novak poslao jasnu poruku pred naredni meč na Rolan Garosu: Dobro, pa eto, nema veze...

Za one predstavnike „sedme sile“ iz Srbije koji nisu imali prilike da ga sretnu u međuvremenu, prva konferencija za medije na Rolan Garosu pružila je mogućnost da njemu i prisutnim članovima porodice čestitaju 39. rođendan. „Hvala, hvala“, odgovara Novak, i poziva sina Stefana da „obogati“ ovaj razgovor sa njemu dobro poznatim ljudima „Stefane, jesi li ti to hteo da odgovoriš za mene nešto? Toliko si me puta slušao, hajde sad - znaš i za mene da odgovoriš“, šali se