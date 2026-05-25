Pretio policajcima na Fejsbuku, pa završio iza rešetaka: Dobojlija uhapšen u akciji MUP

Dobojliju terete za krivično delo ugrožavanje sigurnosti. - Lice je lišeno slobode juče na području Istočnog Sarajeva zbog pretnji po život koje je uputio policijskim službenicima Policijske uprave Doboj na društvenim mrežama - potvrđeno je za pomenuti medij u MUP-u Republike Srpske.

Uhapšeni će danas biti predat u nadležnost Okružnog tužilaštva u Doboju. - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske opredeljeno je za borbu protiv svih vidova kriminala, ali i zaštitu svojih pripadnika koji profesionalno i zakonito izvršavaju svoje poslove i zadatke - poručili su iz MUP-a. N.S. je policiji poznat od ranije, a bio je i osuđivan. (Kurir.rs/ATV)