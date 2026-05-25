Rusija ometala signal aviona u kojem je bio britanski ministar? Piloti morali da manevrišu kako bi bezbedno spustili letelicu!

Avionu britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) u kojem se nalazio ministar odbrane Džon Hili ove sedmice je ometan GPS signal dok je leteo u blizini ruske granice.

Hili se u četvrtak vraćao u Britaniju nakon posete britanskim vojnicima u Estoniji, a veruje se da iza ovog ometanja stoji Rusija. Zbog potpunog ispada GPS sistema, piloti su tokom trosatnog leta morali da koriste alternativne navigacione sisteme kako bi bezbedno prizemljili letelicu, prenosi BBC. O ovom incidentu prvi je javio list Tajms, koji navodi da nije poznato da li je Hili bio direktna meta, ali ističe da je putanja aviona bila javno vidljiva na internet