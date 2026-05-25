Stigli rezultati izbora na Kipru: Tesna bitka desnice i levice, ekstremno desničarska stranka postala treća snaga u parlamentu!…

Prema izlaznoj anketi koju je emitovao javni servis RIK na Kipru, stranka desnog centra Demokratski miting (DISY) osvojila između 22,5 i 25,5 odsto glasova, dok je levičarska Progresivna radnička partija (AKEL) dobiila od 21 do 24 odsto birača na danas održanim parlamentarnim izborima, preneo je Juronjuz (Euronews).

Na trećem mestu je ekstremno desničarski Nacionalni narodni front (ELAM) – ogranak zabranjene grčke stranke Zlatna zora, koji je osvojio između 10,5 i 12,5 odsto, a slede ga socijaldemokrate DIKO (od osam do deset odsto). Prema početnim procenama, očekuje se da će pokret Direktna demokratija (ADK), koji predvodi poslanik Evropskog parlamenta Fidijas Panajotu, kao i nedavno formirana stranka ALMA, fokusirana na borbu protiv korupcije, preći cenzus od četiri odsto