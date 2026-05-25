Totalni kolaps na auto-putu u smeru ka Beogradu: Kamion s cisternom potpuno izgoreo, jake vatrogasne snage upućene na teren! Sve stoji (foto)

Na autoputu E-75, u smeru ka Beogradu, danas je došlo do teškog saobraćajnog kolapsa zbog stravičnog požara koji je izbio na kamionu.

Kod mesta Krnjevo (u blizini Lozovika i Velike Plane), u potpunosti je izgoreo kamion sa cisternom, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici trenutno paralisan. Prema prvim informacijama, plamen je brzo progutao teretnjak, a gust crni dim kuljao je visoko iznad autoputa, što je izazvalo paniku među vozačima. Na lice mesta su odmah upućene jake vatrogasne snage. Vozači javljaju da se formirao ogroman čep i da se na ovoj deonici stoji u mestu. Ekipe rade na