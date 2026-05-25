Traže "snažan odgovor agresoru": Ukrajina poziva na hitan sastanak Saveta bezbednosti UN nakon ruskog napada na Kijev

Ukrajina je pozvala na hitan sastanak Saveta bezbednosti UN i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) nakon masovnih ruskih vazdušnih udara, rekao je danas ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

U saopštenju objavljenom na mreži X, Sibiha je pozvao na "odgovarajući i snažan odgovor agresoru" nakon noćnih napada, koji su, prema njegovim rečima, uglavnom bili usmereni na Kijevski region i uključivali upotrebu balističke rakete srednjeg dometa Orešnik. Sibiha je optužio Rusiju da pokušava da nadoknadi nedostatak vojnog napretka na frontu "varvarskim raketnim udarima". Najmanje dve osobe su poginule u Kijevu, a gradonačelnik Vitalij Kličko je saopštio da je