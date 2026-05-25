„Skoro 200.000 ljudi je zaista impresivna cifra“: Broj ljudi na Slaviji demantuje „pobedu nad obojenom revolucijom“

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je u toku protesta „Ti i ja, Slavija“ još jednom proglasila „pobedu nad obojenom revolucijom“, dok sagovornici Mašine – politikolog Luka Petrović i Vladimir Nikolić iz Arhiva javnih skupova – ukazuju da masovno okupljanje na Slaviji, sa oko 180.000 do 190.000 ljudi, pokazuje snagu studentskog pokreta i trajnu mobilizaciju građana uprkos suprotnim zvaničnim procenama.

Predsednica Narodne skupštine, Ana Brnabić, je u subotu takođe bila prisutna među građanima. Ona je posetila skup vladajuće stranke u Pionirskom parku koji je organizovan paralelno sa protestom na Slaviji i tom prilikom izjavila novinarima da je došla da pozdravi ljude koji su doprineli pobedi nad „obojenom revolucijom“. Na pitanje novinara Mašine da li kao pobedu vidi i to da se na poziv studenata okupilo stotine hiljada ljudi na Slaviji Brnabić je rekla da su