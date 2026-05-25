Slika Slavije u stranim medijima – kome odgovara da nemiri budu u prvom planu?

Nemiri, pa tek onda masovnost – tako bi se u najkraćem mogla opisati slika i vest o subotnjem skupu u Beogradu u stranim medijima. Za razliku od većine prethodnih protesta u poslednjih godinu i po dana, nakon poslednjeg skupa nije bilo vesti o represiji policije nad novinarima i fotoreporterima. Urednicu fotografije u Vremenu Mariju Janković pitali smo – da li je policija u subotu imala ‘direktivu’ da ne ometa novinare, kako bi slike nemira, umesto masovnosti na Slaviji, bile prenete u domaćim i stranim

„Mislim da oni procenjuju, takođe, šta žele da se pokaže u javnosti. Oni znaju da ako je skup izuzetno velik, da će doći i dosta stranih medija. Mislim da u ovom trenutku, kada možda Vučić želi da se pomiri sa Evropskom unijom, želi da pokaže neku sliku da, eto, ne diramo medije, ali takođe i da se u svet pošalje ta slika nasilnih protesta umesto sto hiljada prelepih ljudi koji su došli na taj protest i koji nisu izazivali nikakve nemire”, navodi Janković. Ona