"Bolje da ne pričam o suđenju, suspendovaće me": Igrači Reala besni posle haosa u finišu finala Evrolige

Real Madrid je uspeo praktično bez centara da vodi veći deo finala Evrolige, ali je na kraju izgubio od Olimpijakosa.

Nekoliko odluka sudija nisu bile po volji "kraljevskom klubu", a Mario Hezonja nije propustio priliku da posle utakmice pomene i to. Bio je sjajan u ovom finalu Hrvat sa 19 poena, 5 asistencija i 4 skoka za 33 minuta na terenu, ali mu se neke stvari nisu dopale. "Pokazali smo šta znači nositi ovaj dres. Olimpijakos je bio najbolji tim ove sezone, završili su kao prvi u ligaškom delu sezone, Svi shvataju šta znači biti u ovakvim situacijama. Veoma sam ponosan i