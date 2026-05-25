Rasel kipteo od besa, Kimi se prošetao do pobede: Klinac gazi ka šampionskoj tituli

Kimi Antoneli juri ka tituli šampiona Formule 1 sa samo 19 godina! Na trci u Montrealu upisao je svoju četvrtu pobedu zaredom nakon trijumfa u Kini, Japanu i Majamiju.

Druu poziciju zauzeo je Luis Hamilton koji je startovao sa petog mesta, dok je podijum kompletirao još jedan veliki šampion Maks Ferstapen koji je krenuo kao šesti. Šarl Lekler je hio četvrti, peti je bio Isak Hađar. Top 10 su zatvorili Kolapinto, Loson, asli, Sajnc i Bauman. Ipak ključni momenat trke desio se u 30. krugu kada je izleteo sa staze Džordž Rasel, a onda je njegov bolid stao, Besno je izašao iz vozila koje se pušilo i tu se otvorio prostor za Kimija da