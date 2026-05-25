AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na gradskim saobraćajnicama

Tokom jutarnjeg i popodnevnog špica očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na gradskim saobraćajnicama, prilazima poslovnim centrima i frekventnim putnim pravcima te se vozačima savetuje dodatna opreznost i strpljenje, saopštio je Auto-moto savez SRbije (AMSS). Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, a na prelazu Šid dva sata.