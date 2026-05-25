Banković: Skretnica uzrok iskakanja tramvaja iz šina na Dorćolu

Uzrok iskakanja tramvaja iz šina u Ulici cara Dušana na Dorćolu u Beogradu je problem sa skretnicom, rekao je za N1 saobraćajni inženjer i predsednik Sindikata Gradskog saobraćajnog predužeća (GSP) "Centar" Ivan Banković.

Za sada se sigurno zna da je zbog skretnice tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu na uglu Dušanove i Knićaninove ulice, rekao je Banković i dodao da to može biti infrastrukturni problem ili da je do nesreće došlo usled ljudskog faktora. On je dodao da bi tačan uzrok trebalo da utvrdi istraga MUP-a i Komisija za vanredne događaje GSP-a, koju čine inženjeri različitih struka. Banković je ukazao da je tramvaj naglo skrenuo desno ka Knićaninovoj ulici i šinama koje