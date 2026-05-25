U Čačku proglašena vanredna situacija zbog havarije sa vodosnabdevanjem

Na teritoriji Čačka proglašena je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema "Rzav", sa koga se Čačak i još četiri grada snabdevaju vodom, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika Čačka.

Dodaje se da se havarija dogodila jutros oko 6 časova na magistralnom cevovodu, u mestu Gorobilje kod Požege, usled čega je prekinuto redovno vodosnabdevanje korisnika koji se snabdevaju sa sistema "Rzav". U saopštenju se navodi da se u Čačku trenutno normalno snabdevaju vodom prioritetni korisnici - Opšta bolnica, pekare, vrtići, mlekare, dok će ostali korisnici imati problema u vodonsabdevanju. "Stanovništvo se moli da u narednih deset dana, odnosno do ukidanja