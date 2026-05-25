U Osnovnoj školi u Boru pronađene dve ručne bombe, evakuisano 500 učenika

U Osnovnoj školi “Branko Radičević” u Boru danas su pronađene dve ručne bombe, zbog čega je hitno evakuisano oko 500 učenika iz tri škole koje se nalaze u okviru tog školskog centra, potvrdila je portalu Za media direktorka škole Radmila Petković.

Ona je navela da je škola odmah obavestila nadležne službe i postupila u skladu sa bezbednosnim procedurama, pa su učenici i zaposleni su iz predostrožnosti bezbedno evakuisani. "Ta mera je preduzeta preventivno, kako bi se otklonio svaki rizik dok nadležne službe ne obave proveru i molimo roditelje i građane da ne šire neproverene informacije i da prate isključivo zvanična obaveštenja", navela je direktorka škole. Kako je rekla, pretpostavlja se da su bombe