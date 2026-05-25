Vučić nakon prvih sastanaka u Pekingu: Srbija dobila mnogo podrške

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu, u obraćanju medijima posle sastanka sa kineskim premijerom Li Đijangom i kineskim zvaničnikom Van Huningom da je Srbija dobila mnogo podrške i izrazio nadu da će se tako nastaviti kasnije tokom najvažnijeg sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Vučič je rekao da je sa kineskim premijerom razgovor bio podeljen u pet oblasti, uglavnom ekonomskih, a samo poslednja se direktno odnosila na politiku. Prva oblast, kako je rekao, bila je primena ugovora o slobodnoj i spoljnih trgovini između Srbije i Kine, i ukazao da je Srbiji već 2025. godina imala 20 odsto veći izvoz u Kinu nego prethodne 2024. „U prva četiri meseca 2026, nećete verovati, imamo gotovo 85 odsto veću stopu izvoza nego u prva četiri meseca prošle