(Foto/video) Vanredna situacija u Čačku: Četiri opštine u zapadnoj Srbiji bez vode zbog kvara na cevovodu

Građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca ostali su bez vode, pošto je pukla glavna cev u mestu Gorobilje, saopštili su iz Javnog komunalnog preduzeća "Rzav" iz Arilja.

Građani u četiri opštine tokom dana suočili su se sa otežanim vodosnabdevanjem, dok nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode do završetka radova. Iako je reč o ozbiljnoj havariji, iz JKP "Rzav" poručuju da je prioritet da sistem bude stabilniji i sigurniji nego ranije, kako bi se izbegli novi prekidi i problemi koji su se godinama ponavljali upravo na ovom delu trase u Gorobilju. Kako su naveli iz ovog preduzeća, radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi