Ruski državljanin osumnjičen da je zapalio baštu kafića u Beogradu: Izazvao požar, pa pretio vlasnicima

Državljanin Rusije D. K. (34) uhapšen je zbog sumnje da je zapalio baštu kafića u ulici Čumićevo sokače u centru Beograda, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Kako se sumnja on je, 21. maja, oko 4.20 časova, zapaljivom tečnošću polio prostor bašte ugostiteljskog objekta, nakon čega je došlo do požara. "Nakon izvršenog krivičnog dela, osumnjičeni je nastavio sa pretnjama po život i telo, kao i imovinu oštećenih", piše u saopštenju. Po nalogu dežurnog zamenika tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u tužilaštvo Ruskom državljaninu se