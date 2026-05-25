UŽIVO Vučić u Kini: Sadržajan sastanak sa premijerom Li Đijangom, sledi susret sa predsednikom Si Đinpingom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Đijangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Sledi sastanak sa predsednikom Si Đinpingom.

- Predsednik Srbije je treći svetski lider koji će se u maju sresti sa predsednikom Kine, nakon predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina i lidera SAD Donalda Trampa - Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se Vučić sastati sa predsednikom Si Đinpingom i sa premijerom Li Ćijangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. - Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma,