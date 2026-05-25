NBA priznanje za Jokića: Srpski as ponovo među pet najboljih igrača lige

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izabran je u prvi tim NBA lige u ovoj sezoni, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Pored Jokića u idealnoj petorci NBA lige u ovoj sezoni nalaze se još Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma), Viktor Vembanjama (San Antonio), Luka Dončić (LA Lejkersi) i Kejd Kaningem (Detroit). Jokić i Gildžes-Aleksander su dobili svih 100 glasova u izboru za prvi tim. Vembanjama je dobio 99 glasova za prvi i jedan za drugi tim. Dončić je osvojio 91 glas za prvi i devet za drugi tim, a Kaningem 60 za prvi i 38 glasova za drugi tim lige. Drugi tim NBA lige čine Džejlen