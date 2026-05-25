Status ugroženog kupca "onlajn": Ko ima pravo i kako se prijaviti

Građani Srbije će moći u okviru platforme eUprava da podnesu zahtev za sticanje statusa "energetski ugroženog kupca", čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, rekla je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. "Ovom novom elektronskom uslugom građanima smo omogućili da na najjednostavniji mogući način, za svega nekoliko minuta,