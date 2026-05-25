Haos u Prokuplju: Izbila tuča između dvojice muškaraca, jedan pucao iz "plašljivca"

Danas oko 11 časova u centru Prokuplja, nedaleko od pešačke zone, došlo je prvo do tuče između dvojice muškaraca, a zatim i do pucnjave.

Kako smo saznali, oni su se prvo pobili, pa je jedan od njih izvadio, najverovatnije pištolj "plašljivac", i pucao ovom drugom u glavu. "Policija je brzo došla, ali je osumnjičeni pobegao, a ostao je da leži čovek koji je i pogođen u glavu tim metkom iz "plašljivca", ako je uopšte to u pitanju. Zaista ne znam. Bilo je baš dramatično. Policajci su pucali u vazduh kada su se pojavili", kaže svedok onoga što se dešavalo u centru Prokuplja. U toku je pretraga terena i