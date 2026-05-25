Ko to beše Veselin Milić? Kratko pamćenje ministra Ivice Dačića o čoveku koga (ni)je postavio za šefa beogradske policije…

Ministar policije Ivica Dačić pojavio se u subotu na konferenciji za medije nakon velikog protesta građana na Slaviji, gde je izneo niz tvrdnji koje su u suprotnosti sa činjenicama. Govoreći o hapšenju bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje, Dačić je netačno tvrdio da ga nije postavio na tu funkciju.

Aleksandar Nešović Baja nestao je 12. maja posle sastanka u restoranu "27" na Senjaku, kada je u njega, prema navodima Višeg tužilaštva u Beogradu, pucao Saša Vuković Boske. Žrtvu je u restoran, kako sumnja tužilaštvo, namamio bivši načelnik Policijske uprave za grad Beograd, Veselin Milić koji je uhapšen, zajedno sa još trojicom svojih pratilaca, policajaca. Za sada se Miliću i njegovim policajcima na teret stavlja prikrivanje krivičnog dela i pomoć učinioca nakon