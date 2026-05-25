Netanjahu priznao: Više nemam uticaj na Trampa kada je Iran u pitanju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu priznao je tokom razgovora iza zatvorenih vrata da se suočava sa ozbiljnim poteškoćama u pokušajima da utiče na stav američkog predsednika Donalda Trampa prema Iranu, prenose izraelski mediji.

Ove informacije pojavile su se u trenutku kada su pregovori između Vašingtona i Teherana, prema svemu sudeći, blizu postizanja sporazuma čiji je cilj okončanje rata protiv Irana. Izraelski Kanal 13, pozivajući se na neimenovane političke izvore upoznate sa situacijom, navodi da je Netanjahu tokom internih razgovora izrazio zabrinutost zbog mogućeg američko-iranskog sporazuma. Prema istim navodima, izraelski premijer priznao je da Izrael trenutno „nema prostor za