Rezultati Rolan Garosa, drugi dan - žene: Moćna partija Švjontek, sjajna igra Paolini

Nastavak prvog kola drugog dana Rolan Garosa doneo nam je izlazak na teren glavne favoritkinje i gomilu sjajnih mečeva.

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedila 136. teniserku sveta Australijanku Emerson Džons posle dva seta, 6:1, 6:2. Italijanska teniserka Džasmin Paolini prošla je u drugo kolo, pošto je pobedila Ukrajinku Dajanu Jastremsku 7:5, 6:3. U drugom kolu je i Darija Kasatkina iz Australije, pobedom protiv Zejnep Sonmez iz Turske 6:4, 6:4. Sve rezultate pogledajte u nastavku teksta.