Zapadna Srbija ostaje bez vode: Proglašena vanredna situacija u Čačku i Gornjem Milanovcu

Kvar na regionalnom vodosistemu "Rzav" dogodio se u mestu Gorobilje, gde je pukla glavna cev, zbog čega su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca.

U Čačku i Gornjem Milanovdžu je proglašena vanredna situacija, a gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih deset dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu iz sistema za vodosnadbevanja "Rzav" za piće. U JKP "Rzav" Arilje potvrdili su da je reč o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika, te da su ekipe odmah izašle na teren, kao i da uveliko rade na trajnom rešavanju problema da bi se vodosnabdevanje što pre normalizovalo.