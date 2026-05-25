Antoneli pobedio u Montrealu, četvrti put uzastopno u šampionatu Formule jedan

MONTREAL – Vozač Mercedesa mladi Italijan Andrea Kimi Antoneli pobedio je večeras na trci za Veliku nagradu Kanade u Formuli 1 na stazi u Montrealu. On je došao do četvrte uzastopne pobede u sezoni, ispred Luisa Hamiltona, koji je ostvario najbolji rezultat u Ferariju i Maksa Ferstapena iz Red Bula. Džordž Rasel koji je krenuo sa pol pozicije završio je trku pre vremena zbog incidenta i izletanja sa staze. Drugi vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mesto, a