Aragči navodno neće moći da prisustvuje sednici UN u utorak

Prethodno je iz američkog Stejt departmenta saopšteno da se svi zahtevi za vizu rešavaju od slučaja do slučaja u skladu sa zahtevima Zakona o imigraciji

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči neće putovati u Njujork na predstojeći sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog „opštih okolnosti i problema u vezi sa viznim sistemom Sjedinjenih Američkih Državaˮ, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei, a prenosi Si-en-en. Prethodno je, na pitanje Si-en-en-a o tome da li će Aragčiju biti omogućeno da doputuje u Njujork, iz američkog Stejt departmenta saopšteno da se