SRCE Kragujevac: Uprava FK Radnički 1923 da podnese ostavku

Stranka Srbija centar (CRCE) u Kragujevcu očekuje od uprave FK Radnički 1923 da podnese ostavku, a od Tužilštva da hitno pokrene postupak i identifikuje sve izgrednike sa jučerašnje utakmice Radnički 1923 – Javor.

Pozvali su nadležne organe – MUP i Disciplinsku komisiju FSS da protiv organizatora meča pokrenu postupke u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. U saopštenju piše da je jučerašnja fudbalska utakmica, u okviru poslednjeg kola fudbalske Super lige u Kragujevcu, okončana ulaskom grupe huligana i „divljaka“ na teren i napadom na igrače Radničkog. „Oni kojima je mesto u zatvoru, a ne na tribinama sportskih objekata,