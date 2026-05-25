Autobus GSP-a učestvovao u lančanom sudaru u Novom Sadu, povređeno pet osoba
Radio 021 pre 17 minuta | 021.rs, RTS
Pet osoba je lakše povređeno u lančanom sudaru koji se dogodio jutros na Bulevaru patrijarha Pavla, u blizini Hitne pomoći.
Šest vozila je učestvovalo u sudaru, među kojima je i autobus Gradskog saobraćajnog preduzeća. Do sudara je navodno došlo kada je autobus GSP-a udario u automobil, što je izazvalo lančanu reakciju. Tri osobe su prevezene u Urgentni centar, objavio je RTS.