Autobus GSP-a učestvovao u lančanom sudaru u Novom Sadu, povređeno pet osoba

Pet osoba je lakše povređeno u lančanom sudaru koji se dogodio jutros na Bulevaru patrijarha Pavla, u blizini Hitne pomoći.

Šest vozila je učestvovalo u sudaru, među kojima je i autobus Gradskog saobraćajnog preduzeća. Do sudara je navodno došlo kada je autobus GSP-a udario u automobil, što je izazvalo lančanu reakciju. Tri osobe su prevezene u Urgentni centar, objavio je RTS.