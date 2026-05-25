Si Đinping uručio Vučiću najveće kinesko odlikovanje (VIDEO)

Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.

U ukazu o dodeli odlikovanja navodi se da se, u skladu sa zakonom NR Kine o državnim odlikovanjima i državnim počasnim zvanjima, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću dodeljuje Orden prijateljstva NR Kine u znak Vučićeve dugoročne posvećenosti i važnog doprinosa razvoju prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao i unapređenju izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću za novu eru. Predsednik Si je na ceremoniji