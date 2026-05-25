Slavko Matić: Momci su plakali, ali su uspeli da izbore opstanak

KRAGUJEVAC – Fudbaleri Radničkog 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije, pošto su u poslednjem kolu plej-auta remizirali sa FK Javor rezultatom 2:2.

Neposredno po završetku utakmice došlo je do incidenta na terenu, kada je grupa navijača utrčala na teren. Prema dostupnim informacijama, maskirani navijači fizički su napali više igrača, a ka fudbalerima su bačene i dve baklje. Policija je brzo intervenisala, nakon čega su se navijači razbežali. Trener Radničkog 1923 Slavko Matić osudio je incident, ali je istovremeno zahvalio navijačima koji su, kako je naveo, tokom čitave sezone pružali podršku ekipi. „Par