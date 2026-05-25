Antoneliju četvrta pobeda u nizu, Rasel izleteo sa staze

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je u trci za Veliku nagradu Kanade u šampionatu Formule 1.

Na stazi u Montrealu Kimi Antoneli je stigao do četvrte uzastopne pobede u sezoni. Mladi Italijan je do cilja došao ispred Luisa Hamiltona, koji je zabeležio najbolji rezultat u Ferariju, i Maksa Ferstapena iz Red Bula. Džordž Rasel, drugi vozač Mercedesa, koji je krenuo sa pol pozicije, završio je trku pre vremena zbog incidenta i izletanja sa staze. Drugi vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mesto, a među deset najboljih su još Isak Hađar (Red Bul),