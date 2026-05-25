Partizan i dalje čeka rivala u finalu ABA lige - Budućnost izborila majstoricu sa Dubaijem

Košarkaši Budućnosti pobedili su na svom terenu Dubai rezultatom 91:90 (25:25, 21:17, 31:23, 14:25) i tako izjednačili na 1:1 u polufinalnoj seriji ABA lige.

Budućnost je iskoristila domaći teren i ostala u igri za finale. Iako je vodila tokom većeg dela susreta, mogla je na kraju da izgubi pošto je Anderson promašio šut za pobedu Dubaija. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Sulejmon sa 16 poena, Tanasković je dodao 15, a Butelj i Ferel su postigli 12. Budućnost je imala čak 11 skokova manje (42-31), ali i duplo manje izgubljenih lopti - 16-8. Kod Dubaija Kabengele je postigao 25 poena, Bejkon je dodao 15, a Musa